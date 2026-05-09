مالك الخطوط الجوية البريطانية يحذر من انخفاض الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّرت الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية من انخفاض الأرباح، وأعلنت أنها تتوقع إنفاق نحو ملياري يورو (1.72 مليار جنيه إسترليني) إضافية على الوقود هذا العام، نتيجةً للحرب الإيرانية.

وذكرت صحيفة الغارديان أن مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، التي تمتلك أيضاً شركات طيران إير لينغوس وإيبيريا وفولينغ، أعلنت أنها قامت بتغطية 70% من استهلاكها المتوقع للوقود هذا العام، حيث من المتوقع أن تبلغ التكاليف نحو 9 مليارات يورو، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 7.1 مليار يورو. وأوضحت الشركة أنها تتوقع استرداد نحو 60% من ارتفاع تكاليف الوقود هذا العام من خلال "إجراءات إدارة الإيرادات والتكاليف". وقال لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية: "نحن ندير بفعالية حالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها، ونتخذ الإجراءات اللازمة بشأن العائدات والتكاليف والطاقة الاستيعابية". وأضاف غاليغو: "سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود حتماً إلى انخفاض الأرباح هذا العام عما توقعناه في البداية". وكان من المتوقع أن تحقق مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) أرباحاً تشغيلية تبلغ حوالي 5.2 مليار يورو هذا العام، وفقاً لتوقعات المحللين.

ولم يتم تحديث هذا الرقم بعد التحذير من انخفاض الأرباح هذا العام. في العام الماضي، حققت IAG أرباحاً تشغيلية قياسية بلغت 5 مليارات يورو، بزيادة قدرها 13% عن 4.4 مليار يورو المسجلة في عام 2024. وبلغت أسعار النفط العالمية ذروتها عند 126 دولاراً للبرميل مع استمرار تأثير النزاع على الأسواق، بعد أن كانت عند 72 دولاراً قبيل بدء النزاع. ويوم الجمعة، تم تداول النفط بسعر يزيد قليلاً عن 100 دولار للبرميل.