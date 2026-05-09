معتقلون سابقون يكشفون عن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له مدير مستشفى غزة "الدكتور حسام أبو صفية" في السجون الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدلى معتقلون فلسطينيون سابقون بشهادات مروعة من شهود عيان حول التعذيب الممنهج الذي تعرض له الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، أثناء احتجازه في سجن إسرائيلي. وصف رامي أبو عامرة، وهو أسير سابق، كيف جرد المحققون الدكتور أبو صفية من ملابسه وأطلقوا عليه كلاب الشرطة، مما أدى إلى إصابته بجروح وخدوش عميقة.

وروى أحمد قداس أن زنزانات السجن كانت تعج بصراخ الطبيب وهو يتعرض للضرب المبرح. وقال إنه لم يعد يتعرف على أبو صفية بسبب فقدانه الشديد للوزن وحالته الذهنية شبه المعدومة. وأضاف قداس: "لقد كان محطماً جسدياً". وتحدث معتقل سابق آخر، حمزة أبو عامرة، عن "الإذلال المتواصل" والتعذيب الجسدي والنفسي الذي مارسته وحدات متخصصة في السجون الإسرائيلية. وورد أن الحراس أجبروا الدكتور أبو صفية على ترديد عبارات مهينة مع إلحاق ألم مبرح به في محاولة واضحة لكسر إرادته. كما وصف السجناء مداهمات ليلية متكررة لزنزانتهم باستخدام قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع. ومُنع المعتقلون الآخرون منعًا باتًا من الاقتراب من زنزانته أو الاستفسار عن حالته. يُحتجز الدكتور أبو صفية منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما اختطفته القوات الإسرائيلية خلال هجومها على مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى عامل في شمال غزة آنذاك.

وحتى بعد مقتل ابنه في غارة جوية إسرائيلية، رفض التخلي عن موقعه ومرضاه. وفي مارس/آذار، أكد المقرران الخاصان للأمم المتحدة، تلالينغ موفوكينغ وبن شاول، تلقيهما تقارير موثوقة عن تعذيبه وحرمانه الممنهج من الرعاية الطبية.