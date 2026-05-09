وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ العتبة العباسیة المقدسة توفر الماء الصالح للشرب لأكثر من 640 ألف مستفيد من خلال 41 محطة متطورة لتحلية المياه.

وصرح رئيس قسم المشاريع الهندسية بالعتبة، المهندس ضياء ماجد الصايغ، قائلاً: "تواصل العتبة تنفيذ مشاريعها الخدمية الرامية إلى توفير المياه النظيفة للمواطنين والزوار، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل محطات متطورة لتحلية المياه في عدد من المحافظات العراقية".

وأضاف أن "مشاريع توفير المياه النظيفة تُمثل خطوة هامة في دعم واقع الخدمات المجتمعية، وهي جزء من المبادرات الإنسانية التي تتبناها العتبة العُمانية الشريفة لخدمة زوار وسكان كربلاء وعدد من المدن العراقية". وأوضح أن "العتبة أنشأت 41 محطة مجانية لتحلية المياه، تعمل بتقنيات متطورة وبمعايير صحية وبيئية عالية، وتشرف شعبة المياه بالقسم على تنفيذها وصيانتها".