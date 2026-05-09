الأمين العام للأمم المتحدة يحث على "ضبط النفس إلى أقصى حد" عقب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى حد لتجنب المزيد من التصعيد عقب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، حسبما صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة.

وأعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي يومي، عن قلق الأمين العام إزاء التقارير التي تفيد بوقوع تبادل لإطلاق النار مؤخراً في مضيق هرمز.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد جديد أو تقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأعمال العدائية حول الممر المائي الاستراتيجي، بما في ذلك غارات أمريكية ليلية استهدفت سفن صيد وشحن إيرانية قرب ميناء خصب العماني، ما أسفر عن فقدان ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وعقدت إيران والولايات المتحدة جولة واحدة من المحادثات في إسلام آباد الشهر الماضي، إلا أن الجهود اللاحقة لعقد اجتماعات أخرى لم تُسفر عن أي انفراجة حتى الآن.