بحرية الجيش الايراني توقف ناقلة نفط مخالفة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قامت قوات المغاوير البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال عملية خاصة، باحتجاز ناقلة النفط المخالفة "أوشن كوي" (OCEAN KOI)، والتي كانت تسعى إلى إحداث خلل في صادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني.

