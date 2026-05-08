خطيب جمعة طهران : ميدان التفاوض لا يقل اهمية عن ساحة الجهاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نوّه خطيب صلاة الجمعة في طهران "آية الله السيد احمد خاتمي" الى سير المفاوضات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني على جمهورية ايران الاسلامية، قائلا : ان ميدان التفاوض لا يقل اهمية عن القتال الذي يخوضه المجاهدون ضد العدو؛ مبينا ان الشعب الايراني يريد مفاوضات تتسم بالشموخ والكرامة، وتنطلق من الحكمة، وبما يستدعي من المسؤولين المعنيين ان لا يتراجعوا عن الثوابت قيد انملة.

ولفت آية الله خاتمي من على منبر الجمعة في طهران اليوم، الى موقف الدين الاسلامي الحنيف من الجهاد في سبيل الله قائلا : ان النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) والمسلمين كانوا على يقين بان الجهاد ينطلق من ثقافة الانتصار التي لا تعرف الهزيمة على الاطلاق؛ مستدلا بقول الباري تعالى في سورة الصف، حيث يصف الجهاد بانها تجارة مربحة مع الله تعالى الذي اكد بان الجنة ستكون من نصيبهم.

واضاف : ان النصر وبشهادة القران الكريم، سيكون حليفا للمجاهدين في سبيل الله على الدوام.

وفي تقييمه للوضع الراهن، قال خطيب جمعة طهران : نظرا لظروف الحرب الراهنة، ينبغي التركيز على امور اساسية بما في ذلك، الحضور الملحمي الذي يسطّره الشعب الايراني كل ليلة في انحاء البلاد وبما يشير الى هذه الحقيقة بانه "طالما هناك مجنون اسمه ترامب فإنه يجب التصدي له وان الحرب لم تنته بعد، وان القوات المسلحة الايرانية لاتزال متأهبة ويدها على الزناد".

كما حذر آية الله خاتمي من الحرب النفسية التي يخوضها العدو الى جانب عدوانه العسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا : الأعداء يستخدمون الحرب النفسية ضدنا أكثر منا؛ داعيا وسائل الإعلام ولاسيما منظمة الاذاعة والتلفزيون أن ترصد المستجدات بدقة، وان تركز في التحليلات السياسية على نقل رسالة من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

