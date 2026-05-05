الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): آية الله السيد مجتبى الخامنئي يواصل مسار الإمام الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" خلال كلمة ألقاها في مدينة قم، تزامناً مع ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، وأشاد بالأجواء الإيمانية للحضور من طلاب أذربيجان، مثمّناً دور العلماء والشباب في نشر القيم الدينية.

وسلّط سماحته الضوء على الجذور العلمية والدينية العميقة لأذربيجان، مؤكداً ارتباطها التاريخي والثقافي بإيران والتشيّع، وداعياً إلى تعريف الأجيال الجديدة بهذه الهوية الأصيلة، رغم محاولات طمسها.

وتناول الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ركائز النظام الإسلامي، معتبراً أن الإسلام الأصيل القائم على العدالة ورفض الظلم، إلى جانب القيادة الصالحة ودور الشعب، يشكّلون الأسس الثلاثة للنظام، مشدداً على أن هذا الإسلام يرفض الهيمنة والخضوع على حد سواء.

كما انتقد أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية مظاهر العبودية الحديثة في العالم، مشيراً إلى خضوع بعض الدول لإرادة القوى الكبرى، ومؤكداً أن الإسلام الحقيقي هو دين المستضعفين الذي يسعى لتحرير الإنسان وإعادة الكرامة إليه.

وفي حديثه عن القيادة، أوضح سماحته أن القائد في النظام الإسلامي يجب أن يتصف بالعدالة والتقوى، مشيراً إلى أن آية الله السيد مجتبى الخامنئي يتمتع بصفات علمية وأخلاقية تؤهله لقيادة المرحلة، وأن اختياره جاء بناءً على الكفاءة والاستحقاق.

واختتم بالتأكيد على أن قوة النظام تكمن في إيمان الشعب ووحدته مع القيادة، معتبراً أن هذا الإيمان هو سرّ الصمود والانتصار، وأن مستقبل المواجهة مع قوى الاستكبار سيتحدد بإرادة الشعوب التي لن تقبل بالهيمنة بعد اليوم.

