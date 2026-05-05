صدور العدد "146" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 146 من مجلة "الآفاق" المعنيّة بـشؤون الحوزات العلمیة في المحاور التالية:

1. رسالة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي

2. كلمة رئيس التحرير: حب الوطن... فضیلة أخلاقیة وانتماء یتجاوز الذات

3. لقاء آية الله الأعرافي مع آية الله العظمى سبحاني

4. مقالة/ الحوزة والمجتمع: نحو استراتيجية تكاملية

5. قبس من نور/ أسرار الصبر: كيف تصبح المحن بوابة للقرب الإلهي؟

6. اقتباسات/ ترك التكلف في فهم الأحاديث

7. مقالة/ الإمام الرضا علیه السلام... حين یخفي النور في قلب المشهد

8. سیماء الصالحین

9. علماء وأعلام/ السيد محمد بن أمیر السيد قاسم فشاركي الأصفهاني قدس سره

10. شهداء الفضيلة/ الشهید حجة الإسلام والمسلمین السید جابر أبو الریحة رضوان الله تعالی علیه

11. صدر حدیثا/ كتاب "مستحدثات إرث الحمل في المذاهب الإسلامية"

12. تعریف بکتاب/ كتاب "معجم قرى جبل عامل"

13.ملاحظة/هندسة الهویة

14. مصطلح الأسبوع/ التبرج

15.مقالة/الشیخ عبد الکریم الحائري قدس سره عطاؤه الحوزوي ومنهجه التدریسي

16. شعر وقصیدة/ يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم

17. کلمات للحیاة

18. ملاحظة/البحرین: إسقاط الجنسیة بمنطق التاریخ

19. نصیحة نفسیة

