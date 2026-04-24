آية الله أعرافي : إيران شعبا وحكومة يقفون صفاً واحداً في مواجهة الأعداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ردا على المحاولات اليائسة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المجرم وسائر الأعداء المنهزمين لإثارة الخلاف بين الشعب ومسؤولي البلاد، صرح "آية الله أعرافي" في رسالة بأن سلسلة التصريحات والتغريدات والمواقف التي تصدر عن "دونالد ترامب" تنبع من الكيد والعداء للحقيقة والعدالة والحرية وكرامة الإنسان وخطاب الثورة الإسلامية التقدمي.

وأضاف مدير الحوزات العلمية أن هذه المواقف تكشف عن جوهر ترامب الشيطاني، وتمثل انعكاسا لثقافة الاستكبار والتوحش، إلى جانب ما تعكسه من اضطراب نفسي وعجز ميداني أمام الرأي العام العالمي ومحور المقاومة بقيادة إيران.

وأشار إلى أن التباينات والانقسامات داخل المجتمع الأمريكي ومؤسساته الرسمية وأحزابه، إضافة إلى الارتباك في مواقف حلفائه في أوروبا والعالم، قد زادت من حالة الحيرة لدى أمريكا والكيان الصهيوني؛ مؤكدا أن تنامي التضامن بين شعوب المنطقة والعالم ضد الحرب والعدوان ساهم في تعميق هذا الاضطراب.

وأكد "آية الله أعرافي" أن التصريحات المتخبطة لترامب تعكس هزيمة ستراتيجية وعجزا ميدانيا، ولن يؤثر في وحدة صف الشعب الإيراني وقواته المسلحة ومسؤوليه؛ مشددا على أن إيران ومحور المقاومة أكثر تماسكا واستعدادا لمواجهة التحديات، وأنها ستواصل طريقها في الدفاع عن العزة والكرامة تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية.

