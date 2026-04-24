مطار الإمام الخميني يستأنف رحلاته إلى إسطنبول ومسقط وبكين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح رامين كاشف آذر، الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني (رض)، صرح قائلاً: بعد إعلان وقف إطلاق النار، ونظراً لأن جميع البنى التحتية للمطار بقيت سليمة، فقد تم حل المشكلات التشغيلية في أقصر وقت ممكن، وعادت عملية تقديم الخدمات إلى وضع مستقر. وفي هذا السياق، تم خلال الأيام الأخيرة تنفيذ عدد كبير من رحلات الشحن (الكرغو) في هذا المطار، ولا يزال هذا المسار مستمراً.

وأضاف: بالإضافة إلى رحلات الشحن، كانت هناك رحلات استثنائية بعد وقف إطلاق النار، مما يشير إلى العودة التدريجية للظروف التشغيلية إلى وضعها الطبيعي.

كما اضاف بأن شركات الطيران المحليةابدت ايضا استعدادها لتسيير رحلات ركاب. وبناءً على ذلك، سيتم اعتباراً من الغد استئناف الرحلات الجوية في مطار الإمام (ره) إلى وجهات إسطنبول وبكين ومسقط.

وأشار الرئيس التنفيذي لمطار الإمام الخميني (رض) إلى وضع شركات الطيران الأجنبية، موضحاً: تقوم شركات الطيران الأجنبية أيضاً بالتخطيط لاستئناف رحلاتها إلى إيران، وتجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة في هذا الشأن.

وتابع كاشف آذر قائلاً: خلال القيود الأخيرة، بقيت ثلاث طائرات تابعة لشركات أجنبية في مطار الإمام، وقد تم حتى الآن إخراج اثنتين منها من البلاد من قبل الشركات المعنية، وما زالت المتابعات جارية لتحديد مصير الطائرة المتبقية.

وأكد، مع التشديد على الجهود المتواصلة لهذا المطار للعودة إلى الظروف الطبيعية، قائلاً: بالنظر إلى البنى التحتية المناسبة والاستعداد الكامل لمختلف الأقسام التشغيلية، يُتوقع أن تعود متوسطات الرحلات في المستقبل القريب إلى المستوى الذي كان سائداً قبل فترة الحرب.

وختم الرئيس التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني (ره) بالقول: قبل حدوث هذه الظروف، كان يتم تنفيذ ما متوسطه حوالي 60 طلعة جوية يومياً (ما يعادل 120 رحلة ذهاباً وإياباً) في هذا المطار، والهدف الحالي هو العودة إلى هذا المستوى من العمليات في أقصر وقت ممكن.

