تضْرر 64 مكتبة في إيران جراء الحرب الصهيوأميركية الاخيرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت الامينة العامة لمؤسسة المكتبات العامة للبلاد ازاده نظر بلند ان بعض الكتب الفريدة من نوعها لهذه المكتبات قد تدمرت بشكل كامل ومن الصعب تعويضها.

واكدت انه لا يجب مهاجمة البيئات الثقافة والمكتبات والمدارس والجامعات لكننا شهدنا في الحرب المفروضة الاخيرة، الهجمات على هذه المراكز بل ان الحرب الاخيرة بدات بالهجوم على مدرسة ميناب اصلا.

وقالت في جانب اخر ان هناك نحو 4 الاف و 400 نقطة خدمية تشمل المكتبات الثابتة والمتنقلة في البلاد، 72 منها متنقلة وتقدم الخدمات لروادها.

