المقاومة الإسلامية تسقط طائرة هرمز 450 في اجواء صور ردا على الخروقات

24 أبريل 2026 - 17:12
رمز الخبر: 1805746
اعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهدويها أسقطوا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الصهيوني من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة صور – الحوش بصاروخ أرض جو”.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعلنت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الجمعة في بيان لها انه”دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الصهيوني لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:10 الجمعة 24-04-2026 طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الصهيوني من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة صور – الحوش بصاروخ أرض جو”.

ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الصهيوني لوقف إطلاق النار بالاعتداء على المدنيّين في بلدة تولين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الجمعة 24-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الصهيوني في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وكان الاعلام الحربي قد نشر صورة لمسيرات وارفقها بالآية القرآنية الكريمة {وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} – [النّور – 41]
