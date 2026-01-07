اندلاع اشتباكات المسلحة بين قسد وقوات حكومة الشرع في حلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اندلعت اشتباكات مسلحة دامية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأربعاء وقوات حكومة الشرع بمدينة حلب شمالي سوريا لليوم الثاني، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.

وزعمت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة لحكومة الشرع بأن قسد تستهدف بالقذائف حي السريان، وقوات الشرع تشتبك معها في محور الكاستيلو والشيحان.

ولم يُعرف على الفور ما نتج عن القصف من خسائر في الممتلكات والأرواح .

والثلاثاء، قصف تنظيم "قسد" أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة .

وشهد محيط دوار شيحان، في حلب بسوريا، إطلاق رصاص واشتباكات عقب استهداف مُسَيّرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية للمنطقة.

وفي المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية فصائل تابعة لوزارة الدفاع باستهداف حي الشيخ مقصود، ومركز ناحية دير حافر، الخاضعين لسيطرتها، محملة إياها مسؤولية التصعيد ومتعهدة بالرد.

مفاوضات متعثرة

وإثر هذه التطورات، أعلنت الهيئة العامة للطيران السوري تعليق الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي وإليه لمدة 24 ساعة، كما أعلن محافظ حلب تعليق الدوام اليوم الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، وإلغاء جميع الفعاليات الجماعية والاجتماعية.

وقال المحافظ إن قرار تعليق الدوام جاء بالنظر إلى الأوضاع الراهنة، ولقصف قوات سوريا الديمقراطية عددا من المستشفيات والمؤسسات.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب، نفذته "قسد".

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية بحضور زعيمها مظلوم عبدي لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

