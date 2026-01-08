محافظات اليمن تشهد فعاليات الذكرى السنوية لشهيد القرآن "السيد الحوثي"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دشنت عدد من محافظات الجمهورية اليمنية الحرة، أمس، فعاليات الذكرى السنوية لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي _رضوان الله عليه_ في سلسلة من الأنشطة الثقافية والتربوية والإعلامية، والأمسيات، التي عكست حرص أبناء الشعب اليمني على التمسك بالمشروع القرآني ومواصلة السير على نهج الشهيد القائد.

وشارك في الفعاليات العلماء والخطباء، ومحافظون وقيادات السلطة المحلية، وممثلون عن المكاتب التنفيذية والمؤسسات الرسمية، وحشود غفيرة من المواطنين، إضافة إلى الهيئات النسائية والمجتمعية، في مشهد يؤكد الوفاء لعطاء الشهيد والتزاماً بالقيم القرآنية التي جسدها.

ففي محافظة صنعاء والأمانة، نظمت فعاليات مركزية متنوعة، تضمنت كلمات توعوية وإرشادية أبرزت فضل مشروع شهيد القرآن على الأمة والشعب اليمني، ودوره في بناء الوعي ومواجهة الاستكبار العالمي.

كما نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالأمانة فعالية ثقافية وإرشادية، شددت على أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الشهيد القائد.

وفي مديريات بني حشيش وهمدان ومناخة بحراز، دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة فعاليات متعددة، ألقى خلالها العلماء والخطباء كلمات أكدت على ضرورة التمسك بالمشروع القرآني وتحمل المسؤولية تجاه الأمة، محذرين من تفريط الأمة في واجباتها تجاه دينها وقضاياها المصيرية.

وفي محافظة صعدة، أقامت الهيئة النسائية فعاليات وتدشينات لذكرى الشهيد في مديريات حيدان، رازح، وغمر، شملت أنشطة ثقافية وتوعوية ووقفات تضامنية مع غزة وفلسطين، تعبيراً عن التمسك بالنهج القرآني ورفض الهيمنة الصهيونية.

بدورها نظمت جامعة صعدة ندوة تربوية ركزت على طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي، مستعرضة مكر وغدر اليهود عبر الأجيال، وأهمية وعي المجتمع لمواجهة مخططات الأعداء.

وفي محافظة عمران، أقيمت فعالية في مركز المحافظة، استعرضت محطات من حياة الشهيد القائد، جهاده وتضحياته، والأسس التي انطلق منها المشروع القرآني، الذي أعاد الأمة إلى القرآن وحمى الشعب اليمني من التبعية والهيمنة.

كما دشنت فعاليات الذكرى السنوية بمحافظة أب، بحضور قيادة المحافظة وشخصيات اجتماعية، مؤكدة على الدور المحوري للمشروع القرآني في استنهاض الشعب وتعزيز ثقافة العزة والكرامة، وترسيخ قيم الصبر والجهاد في مواجهة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

وفي محافظة ريمة، نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة فعاليات شملت كلمات أكدت على التضحيات العظيمة للشهيد القائد في سبيل نصرة دين الله وإحياء المشروع القرآني، داعية إلى استلهام دروس حياته وتجسيدها في الواقع العملي، باعتبارها منهجاً لبناء الأمة وحماية مصالحها.

وفي محافظة ذمار، دُشنت الفعاليات بحضور محافظ المحافظة محمد البخيتي، وشارك فيها عدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات الاجتماعية، مؤكدة على أن الذكرى السنوية محطة تربوية لإحياء قيم الوفاء للنهج القرآني، وتعزيز الالتزام بمواجهة أعداء الأمة، والاستمرار في مسيرة المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد.

وتأتي الذكرى السنوية لشهيد القرآن، لإحياء محطة مفصلية في تاريخ اليمن والأمة الإسلامية، حيث أطلق الشهيد المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وإعادة الأمة إلى هويتها الإيمانية الأصيلة.

وأثمرت تضحياته عن تعزيز العزة والكرامة للشعب اليمني، وتثبيت ثقافة الجهاد والمقاومة ضد العدوان والمؤامرات التي تستهدف الأمة، لتكون سيرته نبراساً للأجيال في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

وتأكيداً على الوفاء لشهيد القرآن وتجسيداً لمبادئ المشروع القرآني، تستمر فعاليات الذكرى السنوية في عموم المحافظات، عبر أمسيات ثقافية وتربوية وإعلامية، تهدف إلى تعزيز الهوية القرآنية وترسيخ قيم العزة والكرامة والاستقلال، والالتزام بمسيرة الشهيد القائد في مواجهة أعداء الأمة، والسير بخطى المشروع القرآني نحو مستقبل أكثر عزّة وكرامة للشعب اليمني.

....................

انتهى / 323