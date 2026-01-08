آية الله اليعقوبي يدعو إلى ضرورة استثمار مناسبات أهل البيت (ع) وتحوليها إلى برامج تربيةٍ وسلوكٍ عمليٍّ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبلَ آية الله الشيخِ محمدِ اليعقوبي وفدَ منتدى القلمِ الفاطميِّ النسويِّ، بمكتبه في النجف الأشرف، وبارك الشيخ اليعقوبي للوفد اجتماعهم في ذكرى مولد الإمام أميرِ المؤمنين (عليه السلام)، وأيّامِ ولاداتِ الأئمّةِ الأطهار (عليهم السلام)، مؤكِّداً على ضرورة استثمار هذه المناسباتِ الجليلة وتحوليها إلى برنامجِ تربيةٍ وسلوكٍ عمليٍّ.

وأوضح الشيخ اليعقوبي في معرض حديثه مضمونَ الرواية الواردة في «الكافي» عن الإمامِ الصادق (عليه السلام)، يدعو ويوجّه فيها إلى التأسي بأميرِ المؤمنين (عليه السلام)، حيث قال: (عليه السلام): انظر ما بلغ به علي (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالزمه، فإن علياً إنما بلغَ ما بلغ به عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بصدق الحديث وأداء الأمانة.

وربطَ الشيخ اليعقوبي هذا المعنى بدلالةِ آيةِ المباهلة على منزلةِ أميرِ المؤمنين (عليه السلام) بوصفِه (نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله)).

ولفت الشيخ اليعقوبي الى أنّ الصدقَ ليس مجرَّدَ تركِ الكذب، بل هو صدقٌ شاملٌ يطابقُ فيه القولُ العملَ، والوفاءُ بالعهدَ، فالأمانةَ مفهومٌ واسعٌ يتجاوزُ الأمانة المالية الى مفاهيم أوسع وأشمل ومنها: أماناتِ الدينِ والنفسِ والأسرةِ والمسؤوليةِ الاجتماعية والإدارية وغيرها، محذِّرًا من الانقيادِ لبعضِ الأعرافِ التي تُخالفُ أحكامَ الله تعالى، وداعيًا إلى مزيدٍ من الوعيِ والتفقّهِ في الدين لترجمةِ القيمِ إلى سلوكٍ عمل ومنهج للتكامل يطبّق في الواقع المعاش.

وفي ختامِ اللقاءِ، ثمَّنَ الشيخ اليعقوبي جهودَ منتدى القلمِ الفاطميِّ النسويِّ المباركة في خدمةِ مبادئ مدرسة أهلِ البيت (عليهم السلام) عبرَ النشاطاتِ الثقافيةِ والشعائرية، سائلًا اللهَ تعالى لهم دوامَ التوفيقِ والقبولِ.

