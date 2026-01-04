إحياء ذكرى استشهاد القائد الحاج "قاسم سليماني" في بلدة الغبيري اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أحيت بلدية الغبيري ذكرى استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني، خلال مراسم أُقيمت عند نصب الشهيد على جادة الإمام الخميني (قده)، تخلّلتها وضع إكليل من الزهر تكريمًا لأرواح الشهداء الطاهرة.

وحضر المناسبة نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم بالأعمال السيد توفيق صمدي، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري الأستاذ أحمد الخنسا، ونائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب مخاتير البلدة، وممثلين عن حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وفعاليات اجتماعية وسياسية، وجمع من أهالي البلدة.

وأكدت الكلمات خلال الاحتفال أن دماء الشهداء ستبقى نبراسًا يضيء درب المقاومة والعزة، ومصدر إلهام للأجيال في مسيرة الثبات والصمود، مشددة على التمسك بوحدة الموقف في مواجهة الاحتلال والعدوان، وتجديد العهد على مواصلة النهج الذي خطّه الشهداء بدمائهم الطاهرة، وفاءً لتضحياتهم وصونًا للقيم التي استشهدوا من أجلها.

