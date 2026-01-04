إقامة مهرجان الإبداع الشعري بنسخته الثامنة بمناسبة ولادة أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون والتنسيق مع المكتبة الأدبية مهرجان الإبداع الشعري بنسخته الثامنة وذلك ضمن معالم الاحتفال المستمرة في أسبوع وليد الكعبة المبارك احتفالاً بذكرى الولادة العطرة الميمونة لسيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بمشاركة نخبة من الشعراء.

وقال معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية الخادم حسنين قفطان في تصريح للمركز الخبري:" أقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع مركز نظم للتخطيط والتطوير، و إدارة المكتبة الأدبية في النجف الأشرف، وبمشاركة 70 شاعراً من الشعراء المتميزين الوافدين من محافظات ( بغداد، وبابل، ونينوى، وكربلاء، والديوانية، وواسط، و ذي قار، والبصرة، إضافة إلى شعراء النجف الأشرف ، وشاعر متميز من المملكة العربية السعودية وشاعر متميز آخر من الجمهورية الإسلامية في إيران)،

وأضاف قفطان" تضمن المهرجان جلستين شعريتين الأولى في المكتبة الأدبية و مسك الختام أقيم بجلسة شعرية متميزة في رحاب صحن السيدة الزهراء (عليها السلام)، بقاعة الصحابي مالك الأشتر( رضوان الله تعالى عليه) ".

بدوره ثمن مدير المكتبة الأدبية الشاعر مهند جمال الدين، رعاية العتبة العلوية المقدسة للمهرجان الشعري وليس غريباً عليها رعاية هذه المحافل الشعرية والأدبية، معرباً عن فخره وسروره لمشاركة المكتبة الأدبية في المهرجان منذ انطلاقته الأولى وإلى اليوم بنسخته الثامنة حيث تشرف الشعراء في ليلة الولادة المباركة بقصائدهم وهم في رحاب صحن السيدة الزهراء (عليها السلام) وجوار صاحب الذكرى العطرة أمير المؤمنين (عليه السلام)".

وتأتي إقامة المحفل الشعري ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث صدحت الحناجر تأكيدًا للانتماء والولاء العلوي وتعزيزاً لدور المحافل الشعرية والأدبية في استذكار صاحب الذكرى الميمونة المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

