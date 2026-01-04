العتبة العلوية تقيم احتفالًا مباركًا بمناسبة ولادة امير المؤمنين (ع) وتستضيف نخبةً من الطلبة الأجانب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ابتهاجًا بولادة قطب رحى الولاية وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، أقامت دارُ القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة احتفالًا مباركًا بهذه المناسبة العطرة، استضافت خلاله نخبةً من الطلبة الأجانب الدارسين في الدار، إلى جانب عدد من الشخصيات القرآنية والدينية من خارج العراق.

وقال من دار القرآن الكريم الخادم أمير كسار للمركز الخبري :" تضمّن الاحتفال تعريف الوفد الضيف بالبرامج القرآنية والتعليمية المعتمدة في دار القرآن الكريم، والاطلاع على مناهجها المتخصّصة في تعليم التلاوة وفق الضوابط القرآنية المعتمدة، وترصين الأداء الصوتي، وتنمية الطاقات القرآنية، فضلًا عن الجهود المستمرة المبذولة في رعاية الطلبة العراقيين والطلبة الأجانب على حدٍّ سواء".

ويأتي هذا النشاط ضمن رسالة العتبة العلوية المقدسة في نشر الثقافة القرآنية الأصيلة، وتعزيز التواصل القرآني بين مختلف الجنسيات والثقافات، وترسيخ القيم الإيمانية المستلهمة من نهج أمير المؤمنين (عليه السلام)، بما يسهم في إعداد جيلٍ قرآني واعٍ يحمل رسالة القرآن إلى العالم.

.....................

انتهى / 323