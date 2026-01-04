العتبة العلوية المقدسة تقيم محفلا ولائي خاص بالزائرات بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت وحدة الإعلام النسوي، بالتعاون مع شعبة التبليغ الديني النسوي في العتبة العلوية المقدسة، محفلاً ولائياً بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين (عليه السلام)،خصصّ للزائرات، وذلك في أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والسرور.

فقرات المحفل

وتضمّن المحفل مجموعة من الفقرات المتنّوعة ،شملت عرضاً مسرحياً هادفاً بعنوان (علي عليه السلام من المهدِ إلى المهدي) قدّم مشاهد فنية مؤثرة من حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ،مجسداً محطاتٍ من سيرته المباركة ،ومُبرزاً ارتباط نهجه الرسالي بالإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) بأسلوب دراميّ جمع بين العمق العقائدي والمعالجة الفنية الهادفة.

وأعقب العرض المسرحي فقرات ولائية متنوعة تضمنت الابتهالات التي عبرت عن مشاعر الولاء والارتباط بأمير المؤمنين (عليه السلام)، ومسابقة ثقافية هدفت إلى تعزيز الوعي المعرفي بسيرته العطرة وقيمه الخالدة، في أجواء غمرتها البهجة والسرور.

البعد الرسالي والفني

وفي تصريح لها ،قالت مسؤول وحدة الإعلام النسوي الخادمة إسراء التميمي:" يهدف هذا المحفل إلى إحياء المناسبات الولائية بروح معاصرة تجمع بين الوعي الديني والتأثير الإعلامي، وتسعى إلى إيصال رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) بوصفها منهجَ حياة قائماً على العدالة والوعي والارتباط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ،من خلال فقرات مدروسة تخاطب العقل والوجدان معاً".

التحضيرات والتنظيم

وأضافت التميمي "أن البرنامج جاء ثمرة تحضيرات مسبقة وتنسيق مشترك مع شعبة التبليغ الديني النسوي، شملت إعداد المحتوى ،واختيار الفقرات، بما ينجسم مع قدسية المناسبة وطبيعة الجمهور المستهدف".

وقد حظي المحفل بتفاعل لافت من الزائرات ،في تأكيد على أهمية توظيف الإعلام والفن الهادف في إحياء المناسبات الدينية وترسيخ قيم أهل البيت (عليهم السلام).

.....................

انتهى / 323