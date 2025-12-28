سيتم رفع علم "مولود الكعبة" فوق قبة حرم الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ سيشهد فناء مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف، العراق، اليوم، 28 ديسمبر 2025، مراسم رفع العلم.

وتُقام هذه المراسم قبيل الاحتفال المبارك بذكرى مولد الإمام الأول (عليه السلام).

وأعلنت أمانة الضريح في بيان لها: "من تحت ظلال مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبأنفاس الولاية المباركة، وفي فرحة ذكرى مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، سيُرفع علم المولد"، حسبما أفادت صحيفة الفرات.

وأضافت: "الدعوة عامة لحضور مراسم رفع علم مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في هذه المناسبة المباركة".

أعدّت إدارة الآثار برنامجًا شاملًا لإحياء ذكرى مولد الإمام علي (عليه السلام) في الثالث عشر من رجب (3 يناير 2026)، بمشاركة جميع الإدارات والفروع والوحدات، ويستمر البرنامج لمدة أسبوع.

كما تمّ اتخاذ الترتيبات اللازمة لخدمة الزوار القادمين إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف لإحياء هذه المناسبة. وفي هذه المناسبة أيضًا، زيّنت إدارة الآثار مرقد الإمام علي (عليه السلام) بآلاف باقات الزهور العطرة.