السيد على السيستاني يبعث رسالة إلى شقيقه السيد هادي الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بعث المرجع الديني الأعلى السيد "علي الحسيني السيستاني" رسالة الى شقيقه آية الله السيد "هادي السيستاني" تضمّنت اطمئنانًا على وضعه الصحي ودعاءً له بالشفاء العاجل ودوام العافية، مع التأكيد على مكانته العلمية والدينية والدعاء بحفظه من كل سوء.

أدناه نص الرسالة المترجة الى العربية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم جناب حجة الإسلام والمسلمين، آية الله الحاجّ السيّد هادي السيستاني الحسيني عافاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمل أن تكونوا أنتم والعائلة الكريمة، ببركة عناية صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، في حفظ من جميع البلاءات ومصونين من كل سوء.

لقد كان خبر العارض الصحي الذي أصابكم سببًا للألم والقلق لدينا، وفي هذه الأيام نسأل مرارًا عن أحوالكم، ونتابع وضعكم الصحي، وندعو لكم باستمرار بالسلامة والعافية.

وأتوسل إلى الله تعالى من أجل شفائكم العاجل، متشفعًا بالأئمة الأطهار عليهم السلام، وخصوصًا من خلال باب حضرة الحجّة أرواحنا فداه، راجيًا أن يمنّ عليكم بثوب الصحة الكامل.

وأرجو من المولى عز وجل أن يجعل ما نزل بكم سببًا لرفعة درجاتكم، وأن يبدل هذه المعاناة راحة ورحمة عليكم، وأن يعيد إليكم قريبًا عافيتكم التامة بحوله وقوته، بجوار الائمة الطاهرين.

٣ رجب ١٤٤٧ هـ

علي الحسيني السيستاني

أدناه النص الأصلي باللغة الفارسية كما ورد لـ"بغداد اليوم":

..................

