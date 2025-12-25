العبادي يعلن عن أنه أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تحدث رئيس الوزراء الأسبق زعيم "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، عن إمكانية شغله منصب رئيس الوزراء مجدّداً، بينما أشار إلى أنه هناك كلام إعلامي يشير إلى "أنه أبرز المرشحين"، بينما قال إنه هناك نقاش حول إعادة شخصية سابقة لشغل المنصب أم تقديم شخصية جديدة.

وقال العبادي، إنه "من المفترض الالتزام بالتوقيتات الدستورية واحترامها"، مشيراً إلى أن "الأسبوع القادم جلسة مجلس النواب، ونتمنى الالتزام بالتوقيت، وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب مرشح لرئاسة الوزراء".

وأضاف، "توجد خلافات بين الكتل السياسي، وهذا أمر طبيعي، ومن المعلوم أن الانتخابات غير حاسمة حيث لا توجد كتل مسيطرة، وإنما هناك نحو 10 كتل عليها أن تتوافق من أجل انتاج شيء سليم لمصلحة المواطنين"، وفقاً لمنصة "الجبال".

وأجاب العبادي على سؤال: "هناك حديث عن أنك أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء"، قائلاً: "نعم هناك كلام يدور عن أنني أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في الإعلام، ولكن لا أعلم من ينشر ذلك، أنا مرشح نعم، ولكن هناك جدل ونقاش حول: هل نعيد شخصية سابقة لرئاسة الوزراء، أم نختار شخصية جديدة".

وتابع، "العراق يعيش في أزمة حقيقية ومالية ويحتاج إلى إصلاح حقيقي، أيضاً الوضع الدولي صعب وملتهب والأمر يحتاج إلى إدارة حكيمة".

وأجاب العبادي أيضاً على سؤال: "هل انت مستعد لشغل منصب رئيس الوزراء مجدّداً؟"، قائلاً: "من الناحية النفسية والواقعية أنا جاهز لذلك، ولدي إمكانية لإدارة المنصب، وشغلنا المنصب في أوضاع أسوأ من الحالية في 2014 ونجحنا في ذلك".

ولفت إلى أنه "إذا كان فعلاً همّ الكتل السياسية إنجاح البلد، فسننجح"، مشيراً إلى أن "العالم متوحد حالياً، حيث هناك تأثير على البلدان بسبب أزمة في بلد آخر".

.....................

انتهى / 323