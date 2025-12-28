وفد من متحف كفيل يزور مركز مخطوطات الإمام الرضا (ع) في مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استعرض وفد من متحف كفيل للكنوز والمخطوطات في العتبة العباس (عليه السلام) أحدث الممارسات في حفظ المخطوطات وتوثيقها في مركز المخطوطات والمكتبة العامة المركزية للعتبة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد.

وصرح الدكتور شوقي الموسوي، مساعد رئيس القسم، قائلاً: "زار الوفد مركز المخطوطات والمكتبة المركزية للاطلاع على نماذج فريدة محفوظة من المخطوطات القرآنية والتاريخية التي تجسد تراثاً إسلامياً نادراً".

وأضاف الموسوي: "شملت الزيارة جولة تعريفية بمجموعات مركز المخطوطات، والمختبرات الفنية، وقاعات العرض. كما تضمنت عرضاً لمخطوطات قيّمة في المكتبة المركزية، إلى جانب كتب عربية وفارسية وأجنبية تُعدّ مراجع مهمة في مختلف المجالات. وتضم المكتبة 59 ألف مخطوطة نفيسة، منها 22 ألف مخطوطة قرآنية موزعة على أقسامها".