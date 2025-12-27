بيان المجمع العالمي لأهل البيت(ع): استهداف مسجد في حمص هو تجاوز لكل القيم الدينية والأعراف الأخلاقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اصدر المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) / سوريا بيانا أدان فيه الهجوم الارهابي الذي استهدف المصلين الآمنين في مسجد الإمام علي ابن ابي طالب (ع) في محافظة حمص السورية.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد الإمام علي (ع) في مدينة حمص، وأدّت إلى استشهاد وإصابة عدد من المصلّين الآمنين، تُعدّ اعتداءً سافرًا على قدسية بيوت الله، وانتهاكًا خطيرًا لحرمة النفس الإنسانية، وتجاوزًا لكل القيم الدينية والأعراف الأخلاقية والإنسانية.



وقد برهن مرتكبو هذا العمل الإجرامي، من خلال استهدافهم مكانا للعبادة وجمعا من المصلين الأبرياء، على افتقادهم لأي انتماء ديني أو إنساني، وتجردهم التام من الضمير والمسؤولية الأخلاقية.

وإننا إذ نتقدّم بأصدق التعازي وأحّر المواساة الى ذوي الشهداء وإلى أهالي مدينة حمص الكرام بهذا المصاب الأليم، نسأل الله تعالى أن يتغّمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وأهلها من شر العنف والإرهاب، ويعيد إليها الأمن والاستقرار.

والله وليّ التوفيق

المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) / سوريا

5 رجب المرجّب 1447

