إنتاج نحو 2500 مقالةٍ علميّةٍ معتبرةٍ سنويًّا في الحوزات العلميّة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى حجّة الإسلام والمسلمين فرهاد عبّاسيّ، معاون الشؤون البحثيّة في الحوزات العلميّة، بآية اللّه السيّد أحمد خاتميّ في قاعة الاجتماعات التابعة للأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة بمدينة قم المقدّسة، حيث أكّد خلال اللقاء على ترسيخ البحث العلميّ في الهيكل التعليميّ للحوزات العلميّة، مبشّرًا بتصميم برامج شاملةٍ لتنمية المهارات البحثيّة وتدريب الأساتذة الباحثين.

وأشار حجّة الإسلام والمسلمين عبّاسيّ إلى التحوّلات الجذريّة التي شهدها قطاع البحث في الحوزات العلميّة، مبيّنًا أنّ البحث العلميّ قد استعاد حيويّته بشكلٍ لافتٍ خلال الأعوام الأخيرة، وصرّح بأنّه لم يعد يمثّل مقولةً سطحيّةً أو هامشيّةً، بل أصبح يرافق الطالب الحوزويّ من المراحل التمهيديّة والمستويات الدراسيّة الأوليّة وصولًا إلى المستويات الدراسيّة العليا، بل ويستمرّ بعد التخرّج ضمن أطر متنوّعة وممنهجة.

وأضاف معاون الشؤون البحثيّة في الحوزات العلميّة أنّ البحث العلميّ بات يمثّل اليوم تيّارًا مستمرًّا وفاعلًا في كافّة مستويات الدراسة الحوزويّة، وأوضح أنّ تطوّراتٍ مهمّةً تجري في مجالات تعليم المهارات البحثيّة، وتدريب الباحثين، وإنتاج العلوم الدينيّة، معتبرًا هذا المسار إنجازًا مهمًّا ومبعث فخرٍ للحوزات العلميّة.

وفي سياقٍ متّصلٍ، شدّد حجّة الإسلام والمسلمين عبّاسيّ على أنّ الحوزات العلميّة قد استحالت اليوم إلى أحد الأقطاب الرئيسة لإنتاج المعرفة في البلاد، منوّهًا بالنموّ المتصاعد للمجلّات العلميّة، والمراكز البحثيّة، والمكتبات، والجمعيات العلميّة التابعة لهذه المؤسّسة الدينيّة والعلميّة.

وتطرّق سماحته إلى وضع الحوزات العلميّة قبل انتصار الثورة الإسلاميّة، موضحًا أنّ الحوزات لم تكن تمتلك آنذاك سوى مجلّةٍ واحدةٍ أو مجلّتين محدودتين، بينما يمكن اليوم الإعلان، بكلّ اعتزازٍ، عن صدور نحو 280 مجلّةٍ علميّةٍ في الحوزات العلميّة، قد حصل ما لا يقلّ عن 70 منها على تصنيفاتٍ علميّةٍ ـ محكّمةٍ أو علميّةٍ ـ ترويجيّةٍ، ممّا يعزّز دورها المحوريّ في إنتاج المعرفة الدينيّة والعلوم المرتبطة بها.

وختم حجّة الإسلام والمسلمين عبّاسيّ حديثه بتقديم تقديرٍ إحصائيٍّ، موضحًا أنّه حتّى باحتساب 200 مجلّةٍ علميّةٍ ناشطةٍ فقط، ومع إصدار عددين سنويًّا لكلٍّ منها، وبمعدّل 6 مقالاتٍ في كلّ عددٍ، فإنّ الناتج السنويّ يقارب 2500 مقالةٍ علميّةٍ معتبرةٍ في الحوزات العلميّة، لافتًا إلى أنّ بعض هذه المجلّات تصدر فصليًّا، وتنشر 8 مقالاتٍ في كلّ عددٍ، ممّا يبرهن على القدرات العلميّة والبحثيّة الفائقة التي تمتلكها الحوزة اليوم.

