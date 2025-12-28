العتبة العباسیة تطلق مسابقته الثقافية احتفالاً بذكرى ميلاد الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسیة عن إطلاق مسابقتها الثقافية احتفالاً بذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي (ع).

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين العشرة مساء يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026م، عبر المنصات الرسمية للعتبة العباسیة.

ويشترط للفوز بالجائزة حضور الفائز احتفال ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، الذي سيُقام في ساحة باب القبلة في العتبة العباسیة يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026م، الموافق 12 رجب 1447هـ، الساعة 6:30 مساءً بعد صلاتي المغرب والعشاء.