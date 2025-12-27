استشهاد 8 وإصابة 18 في انفجار يستهدف المصلين بمسجد الإمام علي (ع) في حمص السورية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الصحة السورية عن استشهاد 8 وجرح 18 آخرين جراء الانفجار في مسجد بحي وادي الذهب بمدينة حمص وسط البلاد .

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أمس الجمعة عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين من الطائفة الشيعية في حصيلة أولية لانفجار وصفته "بالإرهابي" استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) في حي وادي الذهب بمدينة حمص، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن الحصيلة الجديدة.

وأضاف بيان للداخلية أن وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع، وفرضت طوقا أمنيا حول المسجد، في حين باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

ولم توجه الداخلية السورية أصابع الاتهام لأي جهة بالوقوف وراء الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الانفجار وقع بالتزامن مع صلاة الجمعة، بينما كان المسجد يشهد ازدحاما كبيرا بالمصلين، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأضاف أن السلطات فرضت طوقا أمنيا وأغلقت مداخل ومخارج الحي عقب الحادث.

وبحسب المراسل، جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في حمص، حيث وصفت حالة بعضهم بالحرجة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وبثت "سوريا الآن" مشاهد تظهر فيها الأضرار الأولية التي خلفها الانفجار داخل مسجد علي بن أبي طالب (ع) بحمص.

ومن جانبه، أعلن مدير الإعلام في محافظة حمص أن الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) كان ناجما عن عبوة ناسفة، وذلك في أول توضيح رسمي حول طبيعة الحادث.

وبعدها أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الانفجار بحي وادي الذهب بحمص تم بعبوات ناسفة مزروعة في زاوية بالمسجد تشهد ازدحاما بالمصلين.

تتعرض طوائف أخرى وخاصة الشيعية منها لمضايقات وهجمات ارهابية بين حين وآخر بعد سقوط النظام السابق، في ظل نظام حكومة الشرع (الجولاني) المدعوم تركيا .

..................

انتهى / 232