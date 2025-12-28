الموافقة المبدئية على بناء مسجد في أوكلاهوما

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بحسب تقرير إعلامي محلي، وافق مسؤولو مدينة بروكن آرو، أكبر ضواحي تولسا، في 18 ديسمبر/كانون الأول، مبدئيًا على إعادة تقسيم 15 فدانًا من الأراضي للمشروع المقترح.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع استمر أربع ساعات، سجّل خلاله أكثر من 60 من السكان أسماءهم للتحدث، حيث أعربت الأغلبية عن معارضتها للخطة.

وقال روبرت غورنسن، رئيس لجنة التخطيط في بروكن آرو، إن التصويت اقتصر على دراسة الجدوى الفنية للمقترح، ولم تُدرس آثاره الثقافية في هذه المرحلة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الذين صوّتوا لصالح المقترح إن القرار استند إلى حقوق الملكية، مؤكدًا أن لأصحاب الأراضي الحق في استخدام ممتلكاتهم طالما التزموا باللوائح البلدية والولائية.

في المقابل، أعرب عدد من الحاضرين عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للمشروع على المجتمع المحلي.

وقال أحد السكان إنه لا يريد فرض "أيديولوجية" على عائلته.

وردًا على ذلك، أكد أحد مؤيدي المشروع أن المسلمين المقيمين في المنطقة جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، وأنهم يعملون كمعلمين وأطباء وأصحاب أعمال وآباء.

تُظهر سجلات المدينة أن الأرض اشترتها عام ٢٠١٤ الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، وهي منظمة ناشطة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك عقارات في أكثر من ٤٠ ولاية أمريكية. وتشير التقديرات إلى أن حوالي ١٠٠٠٠ مسلم يعيشون في منطقة تولسا الكبرى.

ويعود القرار النهائي بشأن طلب إعادة تقسيم المنطقة وإصدار رخصة بناء مشروطة إلى مجلس مدينة بروكن آرو، الذي من المقرر أن ينظر في الأمر خلال اجتماع استثنائي في ٢٠ يناير ٢٠٢٦.