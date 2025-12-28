تقرير عن أنشطة المركز الإسلامي في شمال غرب أركنساس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ لعب المركز الإسلامي لشمال غرب أركنساس (ICNWA) دورًا محوريًا لأكثر من ثلاثة عقود في تنظيم الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية للمسلمين في المنطقة.

تأسس المركز عام ١٩٩٤، ويُعدّ قاعدة روحية أساسية للجالية المسلمة المتنامية في فايتفيل والمدن المحيطة بها، بما في ذلك سبرينغديل، وروجر، وبنتونفيل، وجونسون، ولويل. ومع بروز شمال غرب أركنساس كإحدى أسرع المناطق نموًا في الولاية، اتسع نطاق الجالية المسلمة المحلية ديموغرافيًا واجتماعيًا.

ومن خلال تنظيم الصلوات اليومية، وصلاة الجمعة، وبرامج رمضان، والجلسات التعليمية، يُلبي المركز الاحتياجات الدينية والروحية للمسلمين من مختلف الخلفيات العرقية والثقافية. ويُعدّ من أبرز أنشطة المركز مدرسته الإسلامية، التي تُقدّم دروسًا في اللغة العربية، وحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والدراسات الإسلامية للأطفال والكبار. إضافةً إلى ذلك، تُعقد جلسات تعليمية أسبوعية للكبار بهدف تعزيز المعرفة الدينية وترسيخ الهوية الإسلامية.

إلى جانب برامجه التعليمية والدينية، يولي المركز اهتمامًا بالغًا بالتلاحم الاجتماعي. فمن خلال برامج عائلية، وأنشطة شبابية، وفعاليات دينية، وأنشطة ثقافية،

يسعى المركز إلى تعزيز الروابط داخل المجتمع المسلم. كما يولي المركز الإسلامي لشمال غرب أركنساس أولويةً للجهود الخيرية والإنسانية، بما في ذلك تقديم المساعدة للأسر المحتاجة، ودعم اللاجئين، والمشاركة في مبادرات الإغاثة.

وتُعدّ برامج التعريف بالإسلام، والحوارات بين الأديان، والفعاليات الثقافية من بين مبادرات المركز الأخرى التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاهم المتبادل مع مجتمع أركنساس الأوسع.

ووفقًا لمسؤولي المركز، مع استمرار نمو المدن في جميع أنحاء المنطقة، سيظل المركز الإسلامي لشمال غرب أركنساس مؤسسةً رئيسيةً في تقديم الدعم الروحي والتعليمي والاجتماعي للمسلمين، مع تعزيز التعايش السلمي مع باقي أفراد المجتمع.