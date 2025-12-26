أمريكا تقصف مواقع لداعش في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قوات بلاده نفذت ضربات عدة قوية ودامية ضد من أسماهم "حثالة إرهابيي تنظيم داعش" في شمال غرب نيجيريا، متوعدا بشن مزيد من الضربات "إذا استمر المسلحون في قتل المسيحيين".

ولم يتضمن منشور الرئيس على منصته "تروث سوشيال" معلومات حول كيفية تنفيذ الضربة، أو الآثار التي خلفتها، كما لم يقدم البيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل.

وكتب الرئيس الأميركي "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية وفتاكة ضد حثالة إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا، الذين كانوا يستهدفون ويقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، وحتى قرون".

وقال ترامب في منشوره "سبق أن حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، سيترتب عليهم دفع ثمن باهظ، والليلة حدث ذلك"، مضيفا أن "وزارة الحرب نفذت ضربات عدة متقنة".

ومن جانبها، أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا أن "الضربات تظهر أيضا التزامنا بالقضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف أميركيين"، ووصفت الضربات بأنها "فتاكة وتظهر قوة الجيش الأميركي".

