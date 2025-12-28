العتبة الحسينية تصرف نحو أكثر من 600 مليار دينار عراقي على ذوي الشهداء والجرحى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن حجم المبالغ التي تم صرفها من قبل قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى خلال عام 2025، في إطار برامجها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم هذه الشريحة ورعايتها بمختلف الجوانب المعيشية والصحية.

وقال رئيس القسم الاستاذ محمد رسول في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "مجموع المبالغ التي صرفتها العتبة الحسينية المقدسة عبر قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى خلال عام 2025، بلغت 646,611,000) دينار عراقي، شملت (2666) حالة، توزعت على عدة محاور خدمية وإنسانية وذلك لدعم هذه الشريحة التي تستحق الدعم".

وبين أن "أوجه الصرف، شملت منح مالية لذوي الشهداء والمتوفين، وتقديم مساعدات مالية وعلاجية وسلال غذائية وكسوة العيد والكسوة المدرسية، فضلا عن صرف رواتب لشهداء عزاء (ركضة طويريج)".

وتابع "كما شملت تبرعات تضمنت العلاج والبناء وتوفير المواد العينية وتجهيز الأيتام، ودعم الحالات الواردة من مكتب المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، مع تقديم أجهزة منزلية ومواد عينية عبر مؤسسة الإمام الرضا (عليه السلام)، وصرف رواتب لشهداء ومتوفين متفرقة، ومنح مالية لضحايا حريق (هايبر ماركت) في مدينة الكوت".

وأكد أن "هذه الجهود تأتي ضمن نهج العتبة الحسينية المقدسة الإنساني المستمر في رعاية ذوي الشهداء والجرحى وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وبما يعكس التزامها الأخلاقي والاجتماعي تجاه هذه الشريحة التي قدمت التضحيات الجليلة".

وأكدت العتبة الحسينية المقدسة أن استمرار هذه البرامج يأتي ضمن رؤيتها الإنسانية والاجتماعية في رعاية ذوي الشهداء والجرحى، وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي، بما يسهم في توفير الدعم المستدام لهم، ويجسد التزامها الدائم بخدمة الإنسان وصون كرامته في مختلف الظروف.

