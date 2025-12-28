إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية بنجاح إلى الفضاء / إيران بين أفضل 10 دول في العالم في دورة تكنولوجيا الفضاء الكاملة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اليوم، الأحد، 28 ديسمبر 2025، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكبر وأهم مهماتها الفضائية، وفي الوقت نفسه تم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء من مركز فوستوتشني الفضائي في روسيا باستخدام حامل الأقمار الصناعية الروسي سويوز.

وقال رئيس منظمة الفضاء: "بفضل قدرتها المتزامنة على تصميم وبناء الأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال ومعالجة البيانات، تعد إيران من بين الدول العشر أو الإحدى عشرة الرائدة في مجال الفضاء على مستوى العالم".