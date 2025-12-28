هل الله موجود؟ مفتي هندي شهير يقول إن باكستان ليست دولة إسلامية!

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح المفتي شميل ندوي، العالم الإسلامي الهندي البارز الذي اشتهر بعد مناظرته مع جاويد أختار حول وجود الله، بأن باكستان لا يمكن اعتبارها دولة إسلامية، بحجة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية فيها بشكل فعال.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي X، قال المفتي ندوي إن الدولة الإسلامية تُعرَّف بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية، مضيفًا أنه لا يرى أي دليل واضح أو عملي على هذا التطبيق في باكستان.

ووفقًا له، فإن غياب تطبيق شامل للشريعة الإسلامية يُفقد باكستان أهليتها لوصفها بدولة قائمة على النظام الإسلامي.

وقد لفت المفتي ندوي الأنظار مؤخرًا بعد مناظرته مع الكاتب والشاعر الهندي المعروف جاويد أختار حول موضوع وجود الله.

وأثارت المناظرة نقاشًا واسعًا في كل من الهند وباكستان، حيث أكد مؤيدو المفتي ندوي أن حججه كانت أكثر إقناعًا، بينما قدم منتقدوه آراءً مختلفة.

أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً على الإنترنت، لا سيما بين المعلقين الدينيين والسياسيين في المنطقة.