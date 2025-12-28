رئيس مؤسسة أفغانية:مدرسة الشهيد سليماني الفکریة؛ طريق واضح للمقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح رئيس المؤسسة الاجتماعية والثقافية للمقيمين الأفغان في إيران بأن الشهيد قاسم سليماني سعى إلى بناء حضارة إسلامية تقوم على الوحدة والتلاحم بين المسلمين؛ ولذلك، فإن مذهبه الفكري يمثل منهجًا واضحًا لحركات المقاومة.

عُقد مؤتمر دولي مساء السبت في مشهد، بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، جمع مشاركين من إيران وأفغانستان ولبنان لمناقشة إرثه ومفهوم المقاومة.

وفي كلمته في المؤتمر الدولي الثاني حول مذهب الشهيد سليماني ومنهج المقاومة الواضح، قال جواد وحيدي أن الفريق سليماني كان يتصور بناء حضارة إسلامية متجذرة في الوحدة والتلاحم بين المسلمين، ووصف مذهبه الفكري وتعاليمه بأنها دليل واضح ودائم لحركات المقاومة. وقال وحيدي إن الجنرال سليماني يمثل استمراراً للنهج الذي أرساها نبي الإسلام، مضيفاً أن الشهيد، من خلال سلوكه، قدم مظهراً حديثاً للتعاليم الإسلامية في مواجهة الهيمنة والغطرسة والظلم.

أكد وحيدي أن الجنرال سليماني كان يتمتع برؤية استراتيجية ثاقبة وفهم عميق لأعدائه، مما أحبط مساعي زرع الفتنة في الأمة الإسلامية تحت شعارات مضللة.

كما سلط الضوء على دعم الشهيد لقوات حزب الله الشيعية في لبنان، وللفصائل الفلسطينية السنية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي.

وفي الفعالية نفسها، أكد حسن علي البغدادي، عضو المجلس المركزي لحزب الله، التزام الحزب بالنهج الذي رسمه الإمام الخميني الراحل، وواصله قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وسار عليه شهداء المقاومة. وأوضح أن قوات المقاومة ما زالت ثابتة في وجه النظام الإسرائيلي والمشاريع الإقليمية الأوسع، مشدداً على أن قوة الأمة الإسلامية باقية رغم الخسائر.

وقد نظمت المؤتمر المؤسسة الثقافية والاجتماعية للمقيمين الأفغان في إيران.