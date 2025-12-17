العميد فدوي: يمكننا الوصول إلى أي مستوى علمي نرغب به

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال نائب قائد الحرس الثوري، العميد علي فدوي، اليوم الأربعاء خلال الحفل: «العلم النافع هو العلم الذي يجب أن نسعى للوصول إليه».

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري إلى أهمية البحث العلمي في المجتمع، موضحاً أن أدوات البحث ازدادت بشكل كبير اليوم، وتوقّعات المجتمع من الباحثين ارتفعت أيضاً. وأضاف: «يجب أن نطالب الباحثين بتوسيع نطاق البحث والعلوم، لأن هناك الكثير من القضايا في البلاد بحاجة للحل».

وقال فدوي إنهم يعتمدون على المسلّمات التي يؤمنون بها، مشيراً إلى أن الله لم يقصّر في تزويد عباده بكل ما يحتاجونه حتى النهاية.

وتابع: «يمكننا الوصول إلى أي مستوى من العلم نرغب فيه. علينا معالجة القضايا المتعلقة بالبلاد والثورة والجغرافيا الإيرانية، فلا أحد آخر سيحل هذه القضايا. لدينا العديد من المفكرين والعلماء والباحثين، لذا يجب أن نتعاون معاً لتعزيز الجانب العلمي في المجتمع».

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، مشيراً إلى عداء أمريكا ونظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية: «الشيطان الأكبر، أي أمريكا، هاجم الجمهورية الإسلامية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. عداء الأعداء وعقوباتهم لم تتراجع أبداً».

وأكد فدوي أن الحرس الثوري والنظام وجميع شرائح المجتمع والشهداء قد أدوا واجباتهم لمواجهة الاستكبار، مضيفاً: «مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية لم تنجح أبداً، وهذا يظهر فعلاً قوة الثورة الإسلامية».

وختم بالقول: «يجب علينا الاستفادة من القدرات الداخلية والاعتماد على الذات. لقد أظهر الشهداء أننا قادرون دائماً، وهم يذكروننا بهذه الحقيقة باستمرار».

