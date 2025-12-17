آية الله العظمى الجوادي الآملي: الشيطان يخدع الناس عبر طرق مختلفة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى عبد الله الجوادي الآملي على مركزية النية الصادقة وصعوبتها في أفعال الإنسان، محذرًا من أن الشيطان يخدع الناس بوسائل دقيقة ومتنوعة تناسب كل فرد.

وفي كلمة ألقاها أمام نخبة من العلماء حول موضوع "قيمة النية وصعوبتها"، قال المفكر الإسلامي البارز إنه بينما يستطيع كثير من الناس القيام بأعمال صالحة ظاهرة، فإن قلة منهم فقط تمتلك القدرة على تطهير نواياهم.

واستشهد آية الله الجوادي الآملي بأحاديث عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، مذكّرًا بأن "نية المؤمن خير من عمله"، وأن "أفضل الأعمال حفظًا". وأوضح أن النية هي روح العمل وجوهره، ولذلك فهي تمثل أحد أهم أبعاد السلوك الأخلاقي.

وأشار إلى أنه لا يمكن القيام بعمل بنية التقرب إلى الله إلا إذا استوفى شرطين أساسيين. أولاً، يجب أن يتسم الفعل نفسه بالخير الحقيقي، أي أن يكون جائزاً بطبيعته وقادراً على تقريب الإنسان إلى الله. ثانياً، يجب أن يحمل في طياته خيراً فعلياً، في إشارة إلى نقاء نية الفاعل.