مسؤول في معهد ديني إيراني يدعو إلى توسيع العلاقات الدينية والعلمية مع أذربيجان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد نائب رئيس الحوزة العلمية الإيرانية للشؤون الدولية على ضرورة توسيع التعاون العلمي والديني والمعرفي بين إيران وجمهورية أذربيجان، مشدداً على أن الخلافات السياسية يجب ألا تعيق الحوار الفكري في العالم الإسلامي. أدلى حجة الإسلام سيد مفيد حسيني كوهساري بهذه التصريحات خلال حفل تدشين النسخة الأذربيجانية من موقع ويكي أنسر، الذي أقيم في مكتب ممثل قائد الثورة الإسلامية في جمهورية أذربيجان بمدينة قم. وشدد على أهمية تعزيز التبادل العلمي والديني بين الدول الإسلامية، ولا سيما بين إيران وأذربيجان، مؤكداً على ضرورة ألا تعرقل الاعتبارات السياسية التواصل الفكري والأكاديمي والديني.

هنأ حجة الإسلام حسيني كوهساري، بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وشكر المنظمين، واصفًا إطلاق موقع "ويكي أنسَر" باللغة الأذرية بأنه "مبادرة علمية قيّمة ومباركة". وأكد أن أذربيجان تحتل مكانة خاصة في المنطقة والعالم الإسلامي والمجتمع الشيعي، مشيرًا إلى أن تمسك الشعب بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) له جذور تاريخية عميقة تمتد لقرون. وفي إشارة إلى القواسم الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة الواسعة بين إيران وأذربيجان، استشهد مسؤول الحوزة العلمية بقناة "ولاية" التلفزيونية الأذرية كنموذج ناجح للتواصل. وأوضح أن القناة لاقت استحسانًا كبيرًا من النخب الأذربيجانية والجمهور وحتى المسؤولين، حيث لعبت دورًا بنّاءً في الحوار المعرفي والعلمي. وأضاف أن الكشف عن موقع "ويكي أنسر" الأذربيجاني يمثل خطوة جديدة في هذه العملية، وأعرب عن أمله في أن يسهل ذلك التفاعل الديني والعلمي الأوسع بين أتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

استعرض حسيني كوهساري الإمكانيات الواسعة للحوزات العلمية الإيرانية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 150 مركزًا متخصصًا من المستوى الثالث والرابع، نصفها متخصص في الفقه، والنصف الآخر في اللاهوت والتاريخ والمهدية ودراسات الحياة وغيرها من العلوم الإسلامية. كما أشار إلى نحو 200 معهد بحثي ومركز أكاديمي قادر على التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية الأذربيجانية. وأوضح أن الحوزات العلمية تقدم أيضًا مئات الدورات المتقدمة في الفقه، وأكثر من 40 مجالًا متخصصًا في التوعية الدينية، تشمل أنشطة في الجامعات والمدارس والمستشفيات والسجون وغيرها من المؤسسات. ودعا نائب الشؤون الدولية الطلاب والباحثين والناشطين الثقافيين الأذربيجانيين، مؤكدًا أن الحوزات العلمية على أتم الاستعداد لتوفير المنصات اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.