إقامة المؤتمر الدولي تحت عنوان "الإمام الحسين (ع)، امتداد نبي العدل والرحمة (ص)"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تزامنًا مع الذكرى الألف والخمسمائة لمولد النبي محمد (ص)، تُقيم مؤسسة عاشوراء الدولية "المؤتمر الدولي حول الإمام الحسين (عليه السلام)، امتداد نبي العدل والرحمة (عليه السلام)" في العراق، وذلك في إطار جهودها للتعريف بمؤسسة الإمام (عليه السلام) وتعزيز القيم الإسلامية وقيم عاشوراء. يُنظم هذا الحدث بالتعاون مع مؤسسات دينية وأكاديمية وثقافية، وسيُشارك فيه علماء وشخصيات ثقافية لعرض أعمالهم.