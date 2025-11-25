انطلاق فعاليات مسابقة (أمّ البركات) بنسختها الثانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقامت الأمانة العامة للعتبة العبّاسية المقدّسة فعاليات النسخة الثانية من مسابقة أمّ البركات، التي نظّمتها لجنة الاحتفالات المركزية في العتبة المقدسة تحت شعار: (على معرفتها دارت القرون الأولى).

وشهدت الفعاليات حضور عضوي مجلس إدارة العتبة المقدسة الدكتور عباس الدده الموسوي والدكتور أفضل الشامي، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمشاركين وشخصيات أكاديمية ودينية.

وقال عضو لجنة الاحتفالات السيد عقيل الياسري، إنّ "الأمانة العامة أقامت مسابقة (أمّ البركات) للسنة الثانية، التي تضمنت مجموعة من الفعاليات، منها: مسابقة أفضل مؤلّف عن السيدة الزهراء (عليها السلام)، ومسابقات الشعر للقصيدة العمودية والقصة القصيرة".

وأوضح أنّ "مسابقة أفضل مؤلّف جرى تأجيلها إلى العام المقبل بناءً على طلبات عدد من الكتّاب لتمديد مدة المشاركة، أمّا مسابقتا القصيدة العمودية والقصة القصيرة فقد أُعلنت نتائجهما اليوم، وشهدتا مشاركات من داخل العراق وخارجه، إذ اعتلى الشعراء المنصّة لإلقاء قصائدهم واستلام جوائزهم".

وبيّن أنّ "المسابقة تهدف إلى إغناء الساحة الأدبية بمجموعة من القصائد والنصوص التي تتناول سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام)، بما يسهم في إحياء أمرها وإتاحة هذه الأعمال أمام الكتّاب والباحثين لدراستها والإفادة منها".

وشهدت مسابقة القصيدة العمودية مشاركة 44 قصيدة من خمسة بلدان، هي: العراق، ولبنان، والبحرين، والسعودية، وإيران، وأسفرت النتائج عن فوز تسعة مشاركين مع حجب المركز الأوَّل، كما شاركت في مسابقة القصّة القصيرة 54 قصة من الدول نفسها، وفازت عشر قصص منها.

