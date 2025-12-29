الإسلاموفوبيا في وسائل الإعلام البريطانية: فهيمة محمد تندد بالكراهية والترهيب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تحدثت المعلقة البريطانية المسلمة فهيمة محمد بعد تعرضها لإساءات عنصرية ومعادية للإسلام عقب ظهورها في برامج رئيسية مثل "صباح الخير بريطانيا" و"جي بي نيوز".

وقالت إن الكراهية الموجهة إليها تعكس تدهور المناخ في المملكة المتحدة.

على مدار العامين الماضيين، ظهرت محمد في العديد من المنصات الإعلامية لمناقشة قضايا مثل الهجرة، والتماسك الاجتماعي، والقانون، والسياسة العامة.

وأوضحت أنها تُدعى إلى هذه البرامج لأنها تقدم وجهات نظر تستند إلى تجربتها الشخصية كامرأة مسلمة، وعملها المهني، ومعرفتها بالقانون البريطاني.

وأكدت أن آراءها قانونية ومعتدلة، وتندرج ضمن حدود النقاش المشروع.

ومع ذلك، أشارت إلى أن ردود الفعل على الإنترنت تجاه ظهورها الأخير تكشف عن واقع مقلق في بريطانيا، واقع مليء بالكراهية والعداء لحرية التعبير. إن حدة الإساءات التي تتلقاها تفوق بكثير ما يتعرض له الآخرون، وغالبًا ما تكون أسوأ مما يواجهه الرجال المسلمون. وقالت إن الفرق واضح: فهي امرأة مسلمة، ترتدي الحجاب بشكل واضح، وتتحدث بثقة على الهواء مباشرة، وهو ما يعتبره البعض أمراً لا يطاق.