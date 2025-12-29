تستعد العتبة المقدسة العباسیة لاستضافة حفل التخرج العاشر للطالبات الجامعيات العراقيات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــتستعد العتبة المقدسة العباسیة (عليه السلام) لإقامة الحفل المركزي لتخريج طالبات الجامعات العراقية في دورته العاشرة، بمشاركة أكثر من 5000 طالبة. ينظم الحفل قسم المدارس الدينية النسائية التابع لمدارس كفيل، والمُلحق بمكتب الهيئة الدينية لشؤون المرأة بالعتبة العباس، تحت شعار "من نور فاطمة (عليها السلام) ننير العالم"، بمشاركة أكثر من 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية.

سيُقام الحفل يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وستتضمن فعالياته الصباحية سلسلة من الأنشطة، منها أداء قسم التخرج أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وزيارة الحرمين الشريفين، ثم زيارة الإمام الحسين (عليه السلام). أما فعاليات المساء، فستقام في مجموعة العميد التعليمية وستتضمن عدة كلمات لتكريم أسر الشهداء، وفقرات أخرى.