السياح المسلمون يعيدون تشكيل مشهد الطعام في كوريا من خلال الطلب على الأطعمة الحلال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السادس والعشرين، كان مطعم أسماك مشوية بالقرب من محطة سينشون في حي سودايمون، سيول، مكتظًا بالزبائن.

أكثر من أربعين مقعدًا كانت تشغلها سائحات مسلمات يرتدين الحجاب. كنّ يشيرن بسهولة إلى صور قائمة الطعام، وينادين العاملين: "هذا!". وعندما وصلت أطباق مثل سمك الماكريل المشوي، والماكريل الإسباني، والحبار المقلي الحار، هتفن قائلات: "الأفضل!".

كان هذا المطعم في السابق يحظى بشعبية كبيرة بين طلاب الجامعات.

ولكن بعد أن اكتسب شهرة واسعة بين السياح المسلمين كمطعم "مناسب للأطعمة الحلال"، شكلت مبيعاته من الأجانب 70% من إجمالي المبيعات خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.

وكلمة "حلال" في اللغة العربية تعني "مُباح"، في إشارة إلى الطعام المسموح به وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ازدياد شعبية موسيقى البوب ​​الكورية (K-pop) ومستحضرات التجميل الكورية (K-Peauty) التي تجذب المزيد من السياح المسلمين إلى كوريا، تتغير توجهاتهم الغذائية.

المسلمون، الذين كانوا يعتمدون سابقاً على الكباب أو أطباق لحم الضأن في مناطق مثل إيتايوان في سيول، يبحثون الآن بنشاط عن المطاعم الكورية التي تلبي معايير الحلال.