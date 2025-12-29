إطلاق المسابقة الثقافية بذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام) + رابط المشاركة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة إطلاق مسابقتها الثقافية الخاصة بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام).

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين العشرة مساء يوم الخميس الموافق 1 / 1 / 2026م عبر المنصات الرسمية للعتبة العباسية المقدسة.

ويشترط لاستلام الجائزة حضور الفائز في حفل ولادة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) الذي سيقام في منطقة باب قبلة صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) يوم الجمعة 2 / 1 / 2026م، الموافق 12 رجب الأصب 1447هـ، عند الساعة 6:30 مساءً بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وفي حال تعذر الحضور، يمكن مراجعة قسم الشؤون المالية في العتبة العباسية المقدسة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مع إحضار المستمسكات الرسمية (البطاقة الوطنية الأصلية أو جواز السفر).

للمشاركة في المسابقة اضغط هنا.

انتهى/ 278