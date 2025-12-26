الشيخ الخزعلي يدعو لفتح تحقيق بمواقف وتصريحات تروّج للتطبيع الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى لفتح تحقيق بمواقف وتصريحات تروّج للتطبيع.

وقال الخزعلي في تدوينة "إكس"، إنه "في توقيت تتعاظم فيه حساسية القرار الوطني، تثير دعواتُ التطبيع الصادرة من أي جهة أو شخصية، بما فيها تلك التي تُطرَح تحت عناوين (الديانة الإبراهيمية)، إدانة واضحةً واستغراباً بالغاً، لكونها تمثل خرقاً صريحاً لتجريم التطبيع النافذ في العراق، وتتعارض مع الثوابت الوطنية وإرادة الشعب".

وأضاف أن "ما صدر من مواقف وتصريحات في هذا السياق يستوجب محاسبة قانونيةً صريحة، وفتح تحقيقٍ مهنيٍّ شفاف بحق كل من يروّج أو يبرّر أو يلتزم الصمت إزاء هذه الدعوات، باعتبارها مساسًا بالقرار السيادي، واستخفافا بحساسية هذا الملف".

وأكد الخزعلي أن "ثوابت العراق لا تقبل التطبيع ولا شرعنته، لا تحت مسمّى (الديانة الإبراهيمية)، ولا تحت أي عنوان أو غطاء آخر".

وكان رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، قال في حديث موجه للسوداني، خلال كلمة ألقاها في قداس أعياد الميلاد، الذي أقيم في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، إن “هناك حديثاً متداولاً عن موضوع التطبيع”، معرباً عن “أمله بأن تهتم الحكومة الجديدة بأن يكون التطبيع مع العراق وداخل العراق، لا مع أي بلد آخر”.

وأضاف ساكو، أن العراق هو بلد النبي إبراهيم وبلد الأنبياء، مشيراً إلى أن التلمود كُتب في بابل القريبة من العراق”، مؤكداً أن “العالم كله يجب أن يتجه إلى العراق لا إلى مكان آخر”.

بعد ذلك، ألقى السوداني كلمة رد فيها على ما ورد في كلمة ساكو بالقول: إن “كلمة التطبيع غير موجودة في قاموس العراق لأنها ارتبطت بكيان محتل استباح الأرض والإنسان، كما لا نحتاج إلى تطبيع إنما إلى الأخوة والمحبة والتعايش، والالتزام الشرعي والقانوني والدستوري فهو الذي يحتم علينا هذه العلاقة”.

