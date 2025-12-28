  1. الرئيسية
الهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت(ع) في سوريا يصدر بيانا بخصوص تفجير مسجد بحمص

28 ديسمبر 2025 - 19:33
رمز الخبر: 1767213
مصدر: أبنا
بيان للهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت (ع) في سوريا، بخصوص التفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة حمص.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت الهيئة العلمائية لأتباع مذهب اهل البيت (ع) في سوريا حول التفجر الارهابي الذي استهدف المصلين الآمنين في مسجد الإمام علي بن ابي طالب (ع) في حمص السورية.

بيان للهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت (ع) في سوريا، بخصوص التفجير الإجرامي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب(ع) بمدينة حمص.

نص البيان:

تدين الهيئة العلمائية الإسلامية تفجير مسجد الإمام علي(ع) في حي وادي الذهب بحمص، وتعتبره جريمة فتنة تهدف لتقسيم سوريا. تؤكد حرمة الدم ودور العبادة، وتعزّي أهالي الشهداء.

سوريا - بلس

