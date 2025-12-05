السفير الاندونيسي في العراق يزور كربلاء المقدسة ويعبر عن اعجابه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد السفير الاندونيسي في العراق، انه تعجب مما شاهده في كربلاء المقدسة من حركة اقتصادية واهتمام بالفقراء، وهي امكنة لا تقتصر على انها مخصصة لاداء العبادات وهي خبرات جيدة لإدارتها، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين العراق واندونيسيا قوية ولها تاريخ.

وقال السفير الاندونيسي في العراق "ديديك أيكو بوجيانتو" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان "هذه هي زيارتي الاولى لمدينة كربلاء المقدسة وقد تعجبت مما شاهدت هنا في كربلاء، ولا أرى هذا المكان هو مسجد فقط لاداء الصلاة والدعاء الى الله، بل لاحظت ان هنا حركة اقتصادية واهتمام بالناس الفقراء وهي خبرة جيدة لادارة هذه الامكنة ولا تقتصر على الصلاة".

وأضاف ان "عدد من المواطنين الاندونيسيين يزورون المراقد المقدسة في مدينة كربلاء ولكن ليس باعداد كبيرة، ومن المؤكد ان العلاقات الثنائية بين العراق واندونيسيا قوية، ونحن من أوائل الدول التي طورت علاقتها مع العراق، لان لدينا تاريخ طويل من العلاقات الجيدة".

