العتبة الحسينية تضع خطة لتصميم أكبر صحون توسعة لحرم الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اطلع ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" على تصاميم صحن الرسول الاعظم الذي يعتبر اكبر صحن من بين الصحون والذي يتضمن تشييد قاعة كبرى للمناسبات والفعاليات الدينية والقرآنية، وامكنة لمدارس الحوزات الدينية، واخرى لمبيت الاف المتطوعين والمتطوعات في الزيارات المليونية، وكذلك مكاتب وامكنة الادارة الكبيرة للصحون.

وقال مدير قسم مشاريع توسعة صحن الامام الحسين (عليه السلام) المهندس "حسين رضا مهدي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية " اليوم جرى عرض تصاميم الصحون ومعها شرح من قبل المهندسين المتخصصين الذين صمموا هذه الصحون التي تتكون من اربعة صحون وهي صحن العقيلة زينب، وصحن الامام الحسن المجتبى، وصحن الرسول الاعظم، وصحن الامام الحجة (عليهم السلام)، واليوم عرضت تصاميم الصحن والمساحة الاكبر وهو صحن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) سواء من ناحية المساحة الكلية او البنائية، والذي تصل مساحته البنائية الى (330) الف متر مربع، بما يعادل ثلث مليون متر مربع، يضاف لها مساحة ارضية تقدر بـ (92) الف متر مربع، ويمتد من شارع الشهداء الى شارع السدرة، لغاية احد ازقة المدينة القديمة والمسمى "عكد رضا شنور"، وهذا الصحن بمساحاته الكبيرة سيوفر مساحات كبيرة للزائرين لاداء عباداتهم وفعالياتهم المختلفة، لان من ضمن تصاميم الصحن تشييد قاعة كبرى للمناسبات والفعاليات الدينية والقرآنية، وامكنة لمدارس الحوزات الدينية، واخرى لمبيت الاف المتطوعين والمتطوعات في الزيارات المليونية، وكذلك مكاتب وامكنة الادارة الكبيرة للصحون".

واضاف ان " هناك مساحات عبادية وسراديب كبيرة، وبمقارنة بسيطة فإن صحن العقيلة زينب (عليها السلام) تبلغ مساحته (160) الف متر مربع، بينما مساحة صحن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) تصل الى (330) الف متر اي حوالي ضعف مساحة صحن العقيلة، وستتوفر فيه بحدود (2000) وحدة صحية، وستكون فيه مجموعة من السراديب حين سنوفر سردابين او ثلاثة في مختلف امكنة الصحن وبتصاميم معمارية مشابهة لما موجود في العتبة والحائر الحسيني، وقد ابدى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" ملاحظات قيمة كثيرة سيتم تنفيذها داخل تصاميم الصحن، وسنشرع بوضع الحجر الاساس للمشروع ونصب اول قطعة من الجدار الحائل لان الحفر الى مسافة عميقة تصل بحدود (15 ــ 18) تحت الارض يتطلب وجود هذا الجدار وهو تحدي هندسي يتضمن استخدام مكائن تعمل في انشاء السدود التي تقع دائما خارج المدن السكنية داخل المدينة القديمة في كربلاء المقدسة، وهو تحدي كبير من الناحية الامنية والمقصود بها المحافظة على الزائرين كون هذه المكائن كبيرة وضخمة جدا يصل وزن الواحدة منها الى (350) طن، جلبت من الخارج الى العراق بواسطة (14) شاحنة مخصصة لنقل الحمولات الثقيلة، بسبب اوزانها الثقيلة، وسنباشر بالعمل في السابع والعشرون من شهر رجب وهو ذكرى مبعث النبي الاكرم محمـد (صلى الله عليه وآله وسلم) واخترناه ليكون يوم البدء بتشييد الصحن في هذا اليوم لاقترانه بإسم النبي الاكرم، وهو اكبر الصحون مساحة وخدمات ووظائف"، مستدركا بالقول الى انهم" سيزامنون غلق منطقة "باب الطاق" عند اكمال صحن العقيلة زينب (عليه السلام) ، وافتتاحه امام الزوار، اما ما سيجري الآن فهو مجرد بناء الجدار الحائل الذي يمتد لمسافة (20) متر على منطقة محيط صحن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)".

