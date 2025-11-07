إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية العتبة العباسية المقدسة، أطلق مركز المرايا للدراسات والإعلام، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام).

ويُقام المؤتمر بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية، وأمانة مسجد الكوفة المعظم، وجامعتي الكفيل والعميد، وكلية الآداب في جامعة الكوفة، ومركز دراسات الكوفة، واتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف، وتحت عنوان (التربية وبناء الإنسان في تراث الإمام علي -عليه السلام- في ضوء التحديات المعاصرة).

واستُهلت الفعاليات بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ علاء الصادقي، تلتها قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء والعلماء، والاستماع إلى النشيد الوطني العراقي ونشيد العتبة المقدسة (لحن الإباء).

وفي كلمة العتبة العباسية المقدسة وجمعية العميد، أكد عضو الهيأة الإدارية في الجمعية الدكتور علي المصلاوي، أنّ "المؤتمر يأتي تجسيدًا لرؤية العتبة المقدسة في إحياء تراث أهل البيت (عليهم السلام) وإبرازه، عبر الفعل العلمي والبحث الأكاديمي الرصين، وإيمانًا منها بأنّ الإنسان هو محور التنمية والإصلاح، وأنّ بناءه القيمي والفكري هو الضمان الحقيقي لنهضة الأمة واستقرارها".

وشهدت فعاليات المؤتمر إلقاء كلمات، وعرض فيلم بعنوان (مشكاة النور)، إلى جانب إطلاق الجلسة البحثية الصباحية التي ستُناقش فيها ستة بحوث، تسلط الضوء على فكر الإمام علي (عليه السلام) والنهج التربوي الخاص به.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على دعم الأنشطة والفعاليات كافة، التي تهدف إلى نشر فكر أهل البيت (عليهم السلام)؛ للسير على نهجهم المبارك.

