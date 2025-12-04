إحياء ذكرى وفاة السيدة أم البنين (عليها السلام) في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تواصل العتبة العباسية المقدسة، إقامة مجلس عزائها؛ لإحياء ذكرى وفاة السيدة أم البنين في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليهما السلام).

وشهد المجلس الذي تنظمه شعبة الخطابة للتبليغ الحسيني التابعة للعتبة المقدسة، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وخدمتها وجمع غفير من الزائرين، ويستمر ثلاثة أيَّام.

واستهل المجلس بقراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت قارئ القرآن الكريم السيد حيدر جلوخان، أعقبتها محاضرة دينية ألقاها الشيخ أحمد الربيعي، استعرض فيها محطات من السيرة العطرة للسيدة أم البنين (عليها السلام) ومواقفها وتضحياتها في نصرة الدين الإسلامي.

وتضمن المجلس مشاركة الملّا باسم الكربلائي بقراءة القصائد والمراثي الحسينيَّة التي جسَّدت هذه المناسبة، وسط حضور جمع غفير من زائري مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إحياء ذكرى مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)؛ بهدف نقل رسالتهم واتِّباع نهجهم المبارك.

