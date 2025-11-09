نزوح أكثر من 12 مليون شخص في السودان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أزمة السودان تشكل أكبر حالة نزوح في العالم، حيث أصبح أكثر من 12 مليون شخص مهجرين عن ديارهم.

وأوضح يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن آلاف الأسر لا تزال تهرب من مناطق الفاشر ودارفور، مشيراً إلى أن المدنيين وعمال الإغاثة يُقتلون دون محاسبة الجناة، وأن العنف الجنسي يتفشى في البلاد.

ودعا لاركيه إلى ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية، مع حماية ودعم المنظمات المحلية.

من جهته، وصف شون هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيراً إلى أن نحو 25 مليون شخص – أي نصف السكان – يواجهون جوعاً شديداً، بينما يعاني نحو خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد.

........

انتهى/ 278